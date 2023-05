Diretta Bologna - Roma 0 - 0 | Celik out per infortunio | Orsato riprende Mou LIVE

(Di domenica 14 maggio 2023) La testa della, inevitabile, è a Leverkusen, dove giovedì è in programma la semifinale di ritorno di Europa League. Per questo Mourinho rivoluziona la squadra contro il, molto ben ...

La testa della Roma, inevitabile, è a Leverkusen, dove giovedì è in programma la semifinale di ritorno di Europa League. Per questo Mourinho rivoluziona la squadra contro il, molto ben allenato da Thiago Motta, suo amico, allievo ed ex ......tra due formazioni che non hanno raccolto buoni risultati in campionato nell'ultimo periodo che saràdall'arbitro Orsato della sezione di Schio. Thiago Motta e Mourinho, allenatori di...Cronaca con commento in tempo reale e tabellino [ AGGORNA LADI- ROMA ] RISULTATO IN- ROMA 0 - 0 1' si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso il primo tempo ...

Bologna-Roma 0-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Al Dall'Ara il Bologna ospita la Roma. Il primo tempo si chiude senza ... Prima dell'intervallo cerca la soluzione su punizione Zalewski, ma spedisce di poco alto. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN ...Ecco la rivelazione in diretta dello Special One prima del fischio d’inizio La Roma è in campo in trasferta contro il Bologna di Thiago Motta. José Mourinho affronta nuovamente un suo ex calciatore, ...