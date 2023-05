Diretta ATP Roma | Sinner - Shevchenko LIVE Musetti ok | Fognini out | tutti i risultati

La giornata in...L'incontro è insu Sky Sport Tennis, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Classe 2000 nato a Rostov, Shevchenko è entrato quest'anno in top 100 grazie (anche) alle vittorie dei ...Internazionali d'Italia Sedicesimi di finale, Sinner vs Shevchenko LIVE dalle 20:30Roma 1° set 2° set 3° set Sinner Shevchenko Il tabellone con tutti i risultati Partite inAbbonati qui a Now - ...

LIVE Sinner-Shevchenko, ATP Roma 2023 in DIRETTA: si gioca in serata sul campo Centrale OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:33 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via all'incontro con il russo al servizio. 20:30 Con precisione svizzera entrano in cam ...Tutto il programma sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis HD. In chiaro anche su Canale 20 Mediaset HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, Now, Tennis TV, SportMediaset ...