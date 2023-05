Dionisi | «Sassuolo alla pari dell’Inter! Orgoglioso di loro»

Leggi su inter-news

(Di domenica 14 maggio 2023)dopo la sconfitta di San Siro in Inter-4-2, su Rai Radio 1 ha analizzato la partita dicendosi comunqueper la sua squadra. IL COMMENTO – Alessioelogia ilper la prestazione messa in campo a San Siro contro i nerazzurri, nonostante la sconfitta: «Abbiamo giocatocon l’Inter, sono moltodella prestazione fatta dai ragazzi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati