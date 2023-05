Diletta Leotta | le rose di Karius per la festa della mamma

(Di domenica 14 maggio 2023) La conduttrice di DAZN in posa con sua madre. Per loro regalo speciale dal portiere, il papàbimba che sta aspettando

sarà mamma tra qualche mese (il parto è previsto ad agosto) ma già da ora sta vivendo tutte le emozioni tipiche di chi si avvicina al lieto evento. Almeno per ora lei e il fidanzato, ...Una settimana fa raccontava a Verissimo quanto fosse stata uno shock la gravidanza.non aveva preventivato di avere figli in questo momento della sua vita, ma "chi fa le cose secondo i piani È inutile pensare di avere delle regole anche in questo", diceva parlando ...... Food & Agriculture, Retail & Customer Experience, Marketing, Media & Entertainment, Sport & Events La finale della Startup Competition, co - condotta da Cosmano Lombardo eTra gli ...

Festa della mamma speciale per Diletta Leotta. Lei, che è in attesa della sua prima figlia, ha festeggiato insieme a sua madre e al suo compagno, il portiere Karius, la giornata dedicata alle mamme.Giornata speciale quella di oggi per tutte le mamme ma anche per chi mamma lo diventerà tra qualche mese come Diletta Leotta. (da dilettaleotta Instagram) ...