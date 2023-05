Diletta Leotta | il regalo di Karius per la Festa della Mamma

sarà mamma tra qualche mese (il parto è previsto ad agosto) ma già da ora sta vivendo tutte le emozioni tipiche di chi si avvicina al lieto evento. Almeno per ora lei e il fidanzato, ...Una settimana fa raccontava a Verissimo quanto fosse stata uno shock la gravidanza.non aveva preventivato di avere figli in questo momento della sua vita, ma "chi fa le cose secondo i piani È inutile pensare di avere delle regole anche in questo", diceva parlando ...... Food & Agriculture, Retail & Customer Experience, Marketing, Media & Entertainment, Sport & Events La finale della Startup Competition, co - condotta da Cosmano Lombardo eTra gli ...

Il volto di DAZN avrà una bambina dal portiere tedesco ad agosto: il colpo di fulmine a fine 2022 in un ristorante a Parigi, dove si sono visti la prima volta ...La conduttrice tv, incinta di una bimba, ha celebrato questa ricorrenza speciale con un messaggio postato su Instagram ...