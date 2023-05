Delitto di Mapello | il cugino inchiodato dal Gps dell’auto della vittima - La ricostruzione

(Di domenica 14 maggio 2023) LE INDAGINI. Ivano Perico, 61 anni, è in cella con l’accusa di aver ucciso Stefania Rota, 62enne. Dopo ilgli spostamentimacchinadonna, dotata di antifurto satellitare, sono risultati sovrapponibili ai movimenti del cellulare del parente. Si indaga sul movente.

Il movente è ancora un mistero, ma tutti gli indizi per ildi Stefania Rota, la 62enne trovata senza vita lo scorso 21 aprile nella sua casa di, in provincia di Bergamo, portano ad un familiare. Ivan Perico, 61 anni, cugino di secondo grado ...... il cui cadavere è stato trovato lo scorso 21 aprile all'interno della sua abitazione di, ... Da chiarire il possibile movente del. Le indagini Le indagini, condotte dai carabinieri ...... sessantunenne anch'egli residente a. Il comportamento sospetto del cugino Dall'estate ...proprio il comportamento di questo cugino che non lascia dubbi circa il suo coinvolgimento nel- ...

Mapello, arrestato il cugino Ivan Perico per l'omicidio di Stefania Rota. I timori della donna nel suo diario Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Le celle telefoniche e il Gps dell'auto della vittima dietro l'arresto per omicidio del cugino di Stefania Rota, la 62enne trovata morta in casa a Mapello il 21 marzo scorso, nella Bergamasca, uccisa ...Il corpo della 62enne scoperto due mesi dopo il decesso. Ferite non compatibili con una caduta. Quando lei sparì, lui disse che era andata al mare. Resta il mistero del movente.