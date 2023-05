Del Genio | La media punti dell’anno scorso con Osimhen

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 14 maggio 2023) A "Radio Goal", Paolo Del, Giornalista: "Bisogna fare i complimenti al Monza perché ha cambiato molto la squadra e ha fatto investimenti importanti. A inizio anno non riuscivano ad esprimersi, soprattutto in fase difensiva avevano lacune impressionanti. Poi però sono cresciuti, hanno trovato la capacità di segnare con tanti giocatori andando ad alzare il baricentro e portando tanti uomini per l’aggressione imta. Insomma, l’allenatore del Monza ha portato delle idee di calcio nuove che fanno parte della categoria Gasperini-Juric rispetto a quella Guardiola-De Zerbi. Però le categorie tra questi allenatori si sono un po’ ristrette, perché al di là del palleggio ormai tutti vanno a prendere gli avversari uomo su uomo alti. Quindi le differenze si sono assottigliate e Palladino rientra sicuramente nella categoria di allenatore propositivo. Se ...