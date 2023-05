De Zerbi | 'Il Brighton perderà MacAllister e Caicedo Mitoma ed Estupinan'

(Photo by Daniel LEAL / AFP) Deaffonda l'Arsenal in casa, tre gol ai Gunners . Arteta può ...speranze di titolo dell'Arsenal hanno subito un duro colpo dopo la sconfitta contro ilche ...Il City ha le mani sulla Premier. Grazie a Roberto De, che col suosbanca casa dell'Arsenal e regala a Pep Guardiola 4 punti di vantaggio sui rivali. I campioni dopo la netta vittoria sull'Everton sono a quota 85, con tre partite ancora da ...... mantenendo così il vantaggio ed allungando a +4 sui Gunners di Arteta, che perdono 3 - 0 alle 17.30 contro ildi De, ancora in corsa per un posto nelle prossime edizioni delle coppe ...

Il Brighton e De Zerbi regalano la Premier al City: crollo Arsenal, Guardiola vede il traguardo TUTTO mercato WEB

LIVERPOOL - Manca solo l'ufficialità, ma la Premier League si è decisa oggi. Merito di un italiano, Roberto De Zerbi, che con il suo Brighton ha passeggiato all’Emirates su un Arsenal oramai senza ...Ilkay Gündogan ha fatto un gol pazzesco nel 3-0 all’Everton, risultato che alla luce della sconfitta dell’Arsenal per 3-0 contro il Brighton, manda il City a +4 in classifica. Il titolo è sempre più v ...