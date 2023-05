De Grandis | «Rafael Leao per Inter-Milan? Ha avuto lesione | difficoltà»

Leggi su inter-news

(Di domenica 14 maggio 2023) Denon è sicuro chepossa recuperare perdi martedì, considerato l’infortuniootto giorni fa contro la Lazio. Da Sky Sport 24, il giornalista spiega quale sia il suo dubbio. POSIZIONE IN BILICO – Per Stefano Denon c’è la certezza di vedere in campoin, nonostante i buoni propositi di Stefano Pioli: «Io penso che non stia ancora bene. Quella è una piccola, l’elongazione, quindi la devi smaltire per giocare. Se tu hai anche delle fibre rotte praticamente la ferita si allarga, poi ti fa male mentre giochi. Per uno come lui, che strappa in continuazione, ci sono. L’obiettivo è quello ...