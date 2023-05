Daredevil | Born Again | nuove foto dal set della serie Disney+ confermano il recast di un personaggio?

Anche se le riprese diAgain sono state sospese per tutta la settimana a causa dello sciopero della WGA, i lavori sono andati avanti per parecchio tempo e ciò vuol dire che il materiale raccolto dal set è ...Le nuove foto dal set diAgain ritraggono Kingpin (Vincent D'Onofrio) e sua moglie Vanessa (Sandrine ...Again è in arrivo nel 2024 e direttamente dal set possiamo osservare i primi scatti che mostrano un'importante ...

Daredevil Born Again: le foto dal set rivelano il primo personaggio ... NerdPool

Le foto dal set di Daredevil: Born Again permettono ai fan di dare una prima occhiata ad un famoso personaggio della saga, interpretato da una nuova star.The Hollywood Writers Guild of America strike is into its second week, and studios are taking a hit. The list of shows delaying or stopping production is g ...