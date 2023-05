Damiano dei Maneskin ricorda le polemiche sulla droga all’Eurovision | il video ironico sui social

(Di domenica 14 maggio 2023) Era il 2021 quando iarrivarono primi conquistando la vetta del mondo e inaugurando il loro successo mondiale. Due anni fa la band romana arrivòbocca di tutti e oggi,David e soci, occupano i palchi più prestigiosi di tutti i continenti, soprattutto negli Stati Uniti. Chi sila vittoria deiSong Contest 2021, però, non dovrebbe aver dimenticato lee le fake news che per giorni colpirono la band condizionando anche una certa stampa e una robusta fetta della politica. Qualcuno scrisse, infatti, che nel momento della premiazioneDavid avrebbe assunto cocaina in diretta mondiale e a favor di telecamera, complice la posizione che aveva assunto per ...

Maneskin, la fidanzata Giorgia Soleri pubblica una foto. Lui risponde così: 'Quello non sono io' Giorgia Soleri in vacanza a Ibiza: 'Il riposo è un atto politico'. I fan: bisognerebbe ...

Damiano dei Maneskin scherza durante la finale dell'ESC 2023: Due anni fa forse pippavo in diretta Fanpage.it

Nel 2021 i Maneskin conquistarono l'Eurovision e Damiano David fu accusato di aver assunto cocaina in diretta. Ecco il video ironico del frontman ...