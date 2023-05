Dalla Spagna | il Real Madrid rinuncia a Mbappé | si punta su Vinicius

Il Real Madrid non sarebbe più interessato all'acquisto di Kylian Mbappé. I Blancos punteranno tutto su Vinicius Junior Il Real Madrid non sarebbe più interessato all'acquisto di Kylian Mbappé. ...Voci di mercato che vengonoaccostano Luis Enrique alla panchina del Milan nella prossima stagione Voci di mercato che vengonoaccostano Luis Enrique alla panchina del Milan nella prossima stagione al ...... nel Red Bull Rookies Cup, il campionato internazionale organizzatoMotoGp che ha l'obiettivo ... rispettivamente, in Portogallo e in. Già ieri Pini aveva dimostrato di trovarsi a proprio ...

DALLA SPAGNA: NEVES AL BARÇA E ANSU FATI AI WOLVES - Sportmediaset Sport Mediaset

La grande arte è una porta che apre un altro mondo e quella di Franco Venanti lo è: così, ieri pomeriggio, in una sala del Consiglio comunale di Deruta gremita di persone, è stata presentata la person ...E’ il diritto di un paziente a non dichiarare di avere avuto un tumore al momento di firmare contratti di lavoro, bancari o assicurativi per non subire discriminazioni. È già in vigore in Francia, Bel ...