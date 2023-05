Dal Plus al Cis per una nuova strategia delle aree interne

(Di domenica 14 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Anna Maria Mollica. “Ha sicuramente una valenza costruttiva il(Piattaforma Logistica Ufita-Sannio), l’accordo per un fronte comune operativo sottoscritto nei giorni scorsi a Palazzo Mosti, per mettere la parola fine a storiche e sterili contrapposizioni territoriali tra Irpinia e Sannio. Ma si può dare di più! Nel luglio 2019, all’indomani del primo Forum degli Amministratori Campani, svoltosi presso il Centro La Pace su impulso dell’Arcidiocesi di Benevento, la scrivente, allora consigliera comunale, propose l’attivazione di un “CIS-Contratto Istituzionale di SviluppoAvellino-Benevento”, strumento utile ad accelerare la realizzazione di progetti strategici, tra loro funzionalmente connessi, di valorizzazione dei ...

... FIORENTINA - UDINESE 1 - 0 (1'T) PRIMO TEMPO 14' punizione interessante quasilimite per ... sia "DAZN Standard" che "DAZN" purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo ...... coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Massara equarto uomo Rutella. Al VAR Forneau, assistito ... sia "DAZN Standard" che "DAZN" purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al ...Come nella collezione Dandyprogettata in collaborazione con Fabio Novembre, che vede la ... Inoltre, passandoparticolare all'universale, lo stesso lo si deve fare con l'ambiente. Si riferisce ...

Playstation Plus Extra: i giochi di maggio 2023 Hynerd.it

Alla conferenza stampa di presentazione moderata dal giornalista Francesco Russo ... MSC Grandiosa, battezzata ad Amburgo nel novembre 2019, è una nave di classe Meraviglia Plus, lunga 331 metri e in ...Annuncio vendita Volvo XC40 T5 Recharge Plug-in Hybrid automatico Plus Bright nuova a Corciano, Perugia nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...