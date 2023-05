Dai banchi di scuola a Brembate alla ricerca in Spagna e Usa contro il cancro

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 14 maggio 2023) GLI AMICI. Cristiano Rottoli e Sara Rota, 25 anni, sono amici dprimaria e condividono la passione per la scienza fin da piccoli. Ora, dopo il liceo scientifico al «Maironi da Ponte» di Presezzo e la laurea in BiotecnologieBicocca di Milano, sono volati a Barcellona e a Houston in Texas.