Da Zelensky un siluro al Vaticano e da Washington un siluro a Zelensky

(Di domenica 14 maggio 2023) “Rispetto il Santo Padre ma non abbiamo bisogno di mediatori. Ci serve una pace giusta“. Nelle parole del presidente ucraino Volodymyr, in visita ieri a Roma, è risuonato forte lo schiaffo alla ormai sgangherata diplomazia vaticana sotto Papa Bergoglio. L’umiliante resa a Pechino e i goffi tentativi di inserirsi come mediatore tra Kiev e Mosca – con una “missione di pace” per il momento smentita da entrambe le capitali – fanno apparire uno sbiadito ricordo la millenaria e un tempo raffinatissima diplomazia d’Oltretevere. Non è l’ora del negoziato Se qualcuno tra i commentatori nostrani e nelle stanze della Santa Sede credeva che la visita dipotesse offrire l’ennesima occasione per insistere con la retorica a buon mercato della pace e rilanciare l’idea del negoziato con Putin si sbagliava di ...