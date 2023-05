Lo stop LaNord nerazzurra rimarrà dunque chiusa per un turno in occasione di Atalanta - Hellas Verona, in programma sabato 20 maggio alle ore 18. Atalanta: tutte le notizie Serie A: tutte le ...E pure l'epilogo: in attesa del giudice sportivo (vedremo se almeno saràladell'Atalanta), per il momento l'unico colpevole rimane la vittima , il calciatore bersagliato dai cori ...Nel frattempo la favorita della corsa, Emanuela Caf (4), sbaglia e viene. Le rotture ... Ma è allasuccessiva che la gara inizia a movimentarsi: il numero 10, Ella Sm, prova l'attacco ...

Curva squalificata dopo i cori razzisti a Vlahovic, l’Atalanta non fa ricorso La Gazzetta dello Sport

La Dea ha deciso di non procedere con il ricorso dopo le sanzioni prese in merito agli espisodi del match contro la Juventus ...Dopo aver esaminato la documentazione della Procura, il club ha scelto di non procedere BERGAMO (ITALPRESS) - L'Atalanta non farà ricorso dopo ...