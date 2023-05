...palazzina di cinque piani. Non ci sarebbero vittime né persone rimaste ferite, l'edificio collassato su se stesso era l'ala di un albergo in ristrutturazione, vuoto al momento del crollo....Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri, oltre asquadra cinofila per verificare che tra le macerie non ci fosse stato qualcuno che avesse magari cercato riparo dalla pioggia battente. Il ...Sul posto i Vigili del Fuoco di Chiavari e di Genova e Carabinieri oltre asquadra cinofila per verificare che tra le macerie non ci fosse qualcuno che avesse magari cercato riparo dalla pioggia ...

Crolla una palazzina in ristrutturazione a Moneglia: sette sfollati - Italia Agenzia ANSA

Panico ieri sera, sabato 13 maggio, poco dopo le 22 quando con un boato e' collassato su se' stesso un immobile di cinque piani in ristrutturazione ...Nella notte a Moneglia è crollata una palazzina in ristrutturazione, nessun morto o ferito ma ci sono degli sfollati. Da chiarire le cause del crollo ...