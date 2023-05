Creature di Dio | recensione del film con Paul Mescal

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 14 maggio 2023) Ildi Dio (God’ss), 2022. Regia: Saela Davis, Anna Rose Holmer. Cast: Emily Watson,, Aisling Franciosi. Genere: drammatico. Durata: 101 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Festival di Cannes, in lingua originale. Trama: La vita di Aileen O’Hara, che vive in un piccolo villaggio di pescatori sulle coste irlandesi, viene sconvolta dall’improvvisa riapparizione del figlio Brian dopo anni di assenza. È decisamente stato un anno importante, il 2022, per l’attore irlandese, in particolare nel contesto del Festival di Cannes dove era protagonista di due: tutti si ricordano di Aftersun, presentato alla Semaine de la Critique e poi accolto trionfalmente in giro per il mondo, arrivando ...