Cottarelli si dimette da senatore per dirigere | a titolo gratuito | un progetto della Cattolica

(Di domenica 14 maggio 2023)sidaper, a, undell’universitàFinalmente un comportamento ammirevole di rara onestà politica. Apprese le sue dimissioni dal PD, i partiti di transfughi gli hanno subito proposto un grande avvenire politico con loro. Ma l’economista ha declinato le offerte precisando che è immorale lasciare il partito in cui si è stati eletti per un altro. Anziché mortificarsi, l’hanno preso per un marziano dai principi morali ormai desueti. Un’intellettuale entrerà in Senato al suo posto, una socialista che, tra tanti ignoranti, insegna al politecnico di Torino e migliorerà la parità di genere. Chi gestisce ora Forza Italia e la dignità del suo fondatore? Perché fargli registrare quel discorso? ...