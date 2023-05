Cos’è il metodo Doman e in quali casi è efficace

Leggi su gravidanzaonline

(Di domenica 14 maggio 2023) Molti genitori di bambini con bisogni educativi specifici e disturbi specifici dell’apprendimento si interrogano quale sia la strategia di trattamento più adeguata e, spesso, nelle loro ricerche incontrano quello che è conosciuto dal nome del suo fondatore e della famiglia che oggi continua a promuoverlo come “”, un sistema che prevede una serie di trattamenti domiciliari, effettuati dai genitori nel suo ambiente familiare. Ma come funziona questo? E percondizioni è indicato?il? Il, spiega il sito dedicato, è «un sistema di trattamenti domiciliari progettato per aiutare i bambini con bisogni speciali a svilupparsi e progredire in ogni area funzionale, con l’obiettivo finale ...