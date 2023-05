Cosa succede se mangiamo un alimento scongelato e ricongelato? Quello che devi assolutamente sapere

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 14 maggio 2023) Spesso molte persone congelano i cibi perché non possono consumarli tutti subito, ma quali sono le regole del congelamento? Almeno una volta nella vita vi sarà capitato di domandarvifare con surgelati che erano in freezer, ossia se cucinarli subito oppure ricongelarli per poi consumarli in seguito. Di fatto per cuocere un surgelato non è sempre necessario scongelarlo prima. Anzi, il modo migliore di preservare al massimo le qualità di un surgelato è propriodi metterlo in padella o pentola senza lasciarlo scongelare prima. Surgelati (grantennistoscana.it)Il motivo è che la temperatura alla quale si trova il surgelato che acquistiamo è la più indicata per conservare la qualità originaria del prodotto prima del consumo. Questa regola vale per il surgelato a pezzi di dimensioni non grandi, come ad esempio i minestroni o le verdure e piatti ...