Corriere dello Sport – il primo obiettivo è Koopmeiners

(Di domenica 14 maggio 2023) 2023-05-14 15:05:16 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: INVIATO A CASTEL VOLTURNO – Mica se ne stanno con le mani in mano a girarsi i pollici e a guardar le stelle: mentre il pallone rotola, insieme alle idee, c’è sempre un Mondo che corre, va avanti e indietro, osserva e scruta, analizza e memorizza, perché poi verrà il momento delle scelte e delle decisioni. E a quel punto bisognerà aver selezionato rigorosamente, perché dietro ogni mossa si nascondono decine e decine di milioni di validi motivi per sentirsi responsabilmente coinvolti. Del mercato, si sa, non si butta niente, men che meno le indicazioni del passato: il Napoli non ha fretta, ha un database di Castel Volturno pieno di informazioni, s’è portato appresso «innamoramenti» del passato e poi ci ha aggiunto altro, in questo tour che ha coinvolto chiunque, ...