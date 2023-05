(Di domenica 14 maggio 2023) Joaquinè l’unicadella serata nerazzurra. TuttoSport parla dell’infortunio dell’argentino, che lo ha costretto a uscire a inizio secondo tempo INFORTUNIO – TuttoSport commenta l’unicanegativa della serata nerazzurra, ovvero l’infortunio di Joaquin. L’argentino ha abbandonato il campo da gioco a inizio secondo tempo per un risentimento ai flessori della coscia destra. L’ha parlato di affaticamento, e se cosi fosse è difficile ipotizzare un possibile recupero del Tucu in vista del derby di martedi. Fonte: TuttoSport – Federico Masini-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Si tratta di una società polisportiva italiana della Capitale,e rinomata in particolare per ...9 milioni di euro circa di plusvalenze - e il riferimento maggiore va alla cessione diall'...Il rinnovo di Leao fino al 2028 con ingaggio d 7 mln netti più 2 di bonus è l'unicalieta ... Inzaghi Jr, fratello di Filippo Inzaghi, se si girava in panchina aveva gente come Lukaku ecome ...Nella serata praticamente perfetta dell'Olimpico, però, c'è una sola, grande,stonata, che i ... Tifosi Inter delusi ancora una volta da. Inter, successo importante a Roma. L'incursione ...

Correa nota dolente in Inter-Sassuolo: il numero 11 ai box – TS Inter-News.it

Inter, il successo con la Roma firmato Dimarco e Lukaku riavvicinano Inzaghi e i tifosi. Sui social non mancano, però, critiche pesanti per un fedelissimo del tecnico nerazzurro ...Valutazioni più generose rispetto alla Gazzetta dello Sport, quelle riservate dai colleghi del Corriere dello Sport agli interisti scesi in campo ieri nella vittoria sulla Lazio. A ...