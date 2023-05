Con la Cremonese la Juventus stacca l' Inter | i bianconeri saldamente al secondo posto e in solitaria

(Di domenica 14 maggio 2023) Lasupera per 2-0 lanella gara valida per la 35ma giornata di Serie A all'Allianz Stadium. Rete di Fagioli al 55' e raddoppio di Brener al 79'. Al 23' infortunio muscolare per Paul Pogba che tornava titolare dopo 390 giorni. Il 29enne centrocampista francese della, alla prima gara da titolare in stagione, si fa male al 21' della sfida casalinga. Dopo un cross, Pogba si accascia per quello che -le prime news - sarebbe un problema muscolare al quadricipite. Il numero 10, consolato dai compagni, lascia il campo in lacrime e lascia ila Arek Milik. Lacosì l'e restaalincon 69 punti. ...

Sblocca il risultatoun bolide. Ex dal piede caldo. PAREDES 6,5 Esce alla distanza, soprattutto quando ha tempo per ragionare. Non inserisce mai le marce alte ma fa girare la palla senza ...Il raddoppio arriva al minuto 79Bremer, bravo a buttarla dentro sugli sviluppi di un calcio d'... Si ferma a tre risultati utili di fila la striscia della. A tre giornate dalla fine i ...I bianconeri provano a stringere i tempiil portiere dellache nega il gol a Rabiot su una conclusione dalla distanza. La gara si sblocca al minuto 54': bellissima azione di Chiesa...

La Juventus si è imposta a Torino per 2-0 contro la Cremonese, consolidando il secondo posto in classifica. I lombardi, invece, sono rimasti al penultimo posto del torneo a sei punti dalla salvezza. G ...Perin 6: spettatore non pagante. Gatti 6: non ha particolari grattacapi. Bremer 7: quel che arriva è roba sua, segna il gol che chiude la partita. Danilo 6,5: a tutto campo, copre le spalle a Chiesa c ...