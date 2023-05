Comunali | urne aperte in 595 città Riflettori puntati su Ancona e Brescia | teatri della sfida “clou”

Allevanno i cittadini di Ancona , Brescia, Sondrio , Treviso, Vicenza , Imperia, Massa , Pisa, Siena , Terni, Latina , Teramo e Brindisi . Si vota dalle 7 alle 23 di domenica e lunedì dalle 7 ...2023 - 05 - 14 07:09:52aperte in tutta Italia Hanno aperto stamane alle ore 7 i seggi per il turno annuale di elezioni amministrative,e circoscrizionali. I seggi oggi rimarranno ...La carica dei 47mila. Oggi (dalle 7 alle 23) e domani (dalle 7 alle 15)aperte in provincia di Avellino per il rinnovo di 17 consiglie l'elezione di altrettanti sindaci. I due comuni più grandi chiamati al voto sono Sant'Angelo dei Lombardi (3mila 842 ...

Comunali: nelle Marche chiamati alle urne 182.040 elettori Agenzia ANSA

Oltre 73 mila gli abitanti dell'Imperiesie di nove comuni chiamati a votare per il rinnovo del consiglio comunale ...Sono 44.478 gli elettori, di cui 21.869 uomini e 22.609 donne che andranno alle urne per rinnovare oggi e domani i 14 consigli comunali. Il turno elettorale risulterà definitivo per la ...