Comunali | seggi aperti oggi e domani | ecco le sfide da tenere d’occhio si parte da 8 a 5 per il centrodestra

(Di domenica 14 maggio 2023) Si vota, domenica, e, lunedì, in 595 comuni: 13 i capoluoghi, di cui 8 sonoamministrati dale 5 dal centrosinistra

...e circoscrizionali. Si potrà votare fino alle ore 23 e domani, lunedì 15, dalle ore 7 ... il 5,4% degli elettori in meno è andato airispetto alla precedente tornata), ecco le alleanze ...Domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023 si svolge il turno annuale di elezioni amministrative,e circoscrizionali, che interessa 595 comuni delle regioni a statuto ordinario. Isaranno aperti domenica 14 dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 15 dalle ore 7 alle ore 15. L'eventuale ......per la nomina dei consigliperché non sono previsti i ballottaggi, tenuto conto del numero degli abitanti dei vari centri. Gli elettori potranno utilizzare nei quattordici comuni 58...

Elezioni comunali, come si vota ai seggi. LA GUIDA Sky Tg24

E un esercito di 372 candidati ai Consigli comunali pronti a darsi battaglia all’ultimo voto. Gli elettori chiamati alle urne – i seggi resteranno aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 ...Il Partito Democratico (PD) e il Movimento 5 Stelle (M5S) sono alleati in 4 capoluoghi di provincia, mentre Azione e Italia Viva sono alleati in 6 capoluoghi. La maggioranza di governo si divide solo ...