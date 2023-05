Comunali | il dato sull’affluenza in Campania alle ore 19

Ildefinitivo alle 19 dell'affluenza alle elezioni, per i comuni seguiti dal Viminale, è del 37,22% in calo di oltre 6 punti rispetto alle precedenti omologhe in cui aveva votato il 43,82%. ...L'affluenza alle elezionirilevata alle 19 dal Viminale, quando manca ildi meno di 100 sezioni per la percentuale definitiva, è del 37,2%: oltre 6 punti in meno della stessa ora di cinque anni fa quando negli ...Alle 12, su 4.919 sezioni, ilera 14,21 per cento. Sono chiamati al voto oltre 4,5 milioni di ... Per ciascun candidato viene presentata anche una lista di candidati consiglieri. La lista ...

Elezioni comunali: affluenza ancora in calo alle 19, dai primi dati al 37% Il Sole 24 ORE

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - Si ferma al 37% alle ore 19 l'affluenza alle elezioni comunali in Piemonte. Il dato coincide con la media nazionale (37.22%) e segna un calo rispetto alla consultazione ...Imperia al 34.48 contro il precedente 50.56, Ventimiglia 35.35% contro 47.03, Bordighera soltanto 32.52% contro 43.43 ...