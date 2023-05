Comunali | affluenza definitiva alle 23 al 46 | 39% in forte calo

(Di domenica 14 maggio 2023) L'elezioni23, per i comuni seguiti dal Viminale, è del 46,39% indi quasi 14 punti rispettoprecedenti omologhe in cui aveva votato il 59,89% degli ...

L'definitiva alle elezionialle 23, per i comuni seguiti dal Viminale, è del 46,39% in calo di quasi 14 punti rispetto alle precedenti omologhe in cui aveva votato il 59,89% degli ...Alle 23 il dato diparziale ad oltre la metà del rilevamento dei seggi è del 46%. Alla precedente rilevazione era del 60% circa. Il dato, dunque, è di 14 punti in meno. I seggi saranno aperti comunque anche ...2023 - 05 - 14 19:32:58dalle 19 al 37%, giù di 7 punti Si conferma il calo diper le elezionisecondo il nuovo dato parziale fornito dal Viminale. Alle 19 si erano ...

Comunali, seggi aperti fino a lunedì alle 15. Affluenza in calo - Politica Agenzia ANSA

L'affluenza definitiva alle elezioni comunali alle 23, per i comuni seguiti dal Viminale, è del 46,39% in calo di quasi 14 punti rispetto alle precedenti omologhe in cui aveva votato il 59,89% degli a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...