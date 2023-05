Come è morta Lucia Zagaria | la moglie di Lino Banfi | età e malattia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 14 maggio 2023) Si è spenta circa tre mesi fa, ladell’attore e comico. A dare la notizia è stata la figlia Rosanna. La donna sarà ricordata a Verissimo, la trasmissione televisiva del pomeriggio di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin in onda a partire dalle ore 16.30 circa. L’amato attore ricorderà lana, scomparsa un mese fa, ma il loro amore durerà per sempre! LadelladiLa donna era malata da tempo e soffriva di Alzheimer. Rosannaè stata la prima ad annunciare la scomparsa della madre. Per i primi giorni, l’attore pugliese non ha proferito nessuna parola, nessun commento.è ...