Coltivazioni di grano e orzo perse | Regioni in ginocchio | la Spagna approva un piano anti-siccità da 2 miliardi E l’emergenza clima diventa finalmente tema elettorale

(Di domenica 14 maggio 2023) “Laè un paese abituato ad affrontare periodi di, ma come conseguenza del cambiamentotico stiamo assistendo a fenomeni sempre più frequenti, più intesi, ai quali dobbiamo prepararci”. Con queste parole la ministra per la Transizione Ecologica Teresa Ribera ha presentato ilda oltre 2per limitare le conseguenze sull’agricolturato da un consiglio dei ministri straordinario, un vertice che il governo Sànchez ha fissato alla vigilia dell’inizio della campagnaper le elezioni amministrative del 28 maggio. Il problema riguarda ormai l’80% del territorio, con perdite irreversibili stimate attorno a cinque milioni di ettari di cereali, secondo un rapporto di Coag, ...

... fagiolini, spinaci, bieta erbetta, sedano, porro, cavolfiore, zucchine, ma ancheduro e uva. ... Per fortuna lesono diverse e non tutte sono state danneggiate. "La grandine ha ...Sono a rischio ledi frutta, verdura, girasole, orzo e, fino agli ulivi e alle vigne del Chianti. 13 maggio 2023Danni meno rilevanti anche su, orzo e favino". Danni ingenti anche a Monte San Martino (... con sbalzi termici significativi che compromettono lenei campi con perdite della ...

Coltivazioni di grano e orzo perse, Regioni in ginocchio: la Spagna approva un piano anti-siccità da 2… Il Fatto Quotidiano

ll maltempo con violenti temporali accompagnati dalla grandine si è abbattuto a macchia di leopardo lungo la Penisola con danni incalcolabili alle coltivazioni dalla frutta alla verdura, ma anche ...Per fortuna le coltivazioni sono diverse e non tutte sono state danneggiate ... Corsini direttore di Coldiretti Forlì-Cesena – mentre per ortaggi, mais e grano potrebbe andare persa la gran parte del ...