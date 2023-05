Clemente | “Sono inc**zatissimo Spalletti come Gesù nel Nuovo Testamento”

(Di domenica 14 maggio 2023) Guidodi San Luca èe ritiene che LucianonelIl professore Guidodi San Luca, esperto di Diritto e docente dell’Università Luigi Vanvitelli della Campania, ha espresso la propria opinione sulla sconfitta a Monza del club azzurro ai microfoni di Campania Sport, trasmissione in onda sulle frequenze di Canale 21: “Lucianonel, è arrivato a Napoli ed ha detto: ‘Io nonvenuto per cambiare, ma per migliorare. Abbiamo una squadra forte, Gattuso ha fatto un lavoro straordinario’. E così ha fatto, dando seguito alle sue parole”. Il docente campano ...

Che si fa per il weekend Se il tempo è, dove si può fare una mini - fuga di primavera Qualii borghi più pittoreschi o i luoghi più particolari in Toscana dove passare una giornata in allegria Le risposte arrivano dai ...Nel Casertanocinque i grandi comuni al voto. A Marcianise, il centro più popoloso, si ...i suoi 10mila elettori è scontro a due tra Carmelo Sandomenico e la vice sindaca uscente Annalisa...il ministro per la sicurezza interna Alejandro Mayorkas ha ribadito che "I nostri confini non... per "averla aggredita sessualmente" A cura di Valentina

Clemente: "Sono inc**zatissimo. Spalletti come Gesù nel Nuovo ... napolipiu.com

Il Professore di Diritto dell'Università Vanvitelli: 'Sono un malato del Napoli ed avrei voluto vincere tutto, quest'anno'.Il sindaco di Benevento Clemente Mastella riceverà, mercoledì alle 11 a Palazzo Mosti, la presidente e il direttore del Conservatorio ‘Nicola Sala’ e i giovani della comunità cinese. “Dopo l’increscio ...