Claudio Baglioni ospite a Domenica In il 14 maggio

(Di domenica 14 maggio 2023) La carriera e la vita di Adriano Panatta, il ‘David di Donatello’ a Marina Cicogna e il ritorno al cinema di Rocco Papaleo14, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 35^ puntata dell’edizione 2022/2023 di ‘In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. La puntata si aprirà con l’attesissima presenza in studio diche interverrà per presentare il film-evento ‘Tutti su! Buon compleanno’, tratto dagli spettacoli di Caracalla del 2022 e che uscirà nelle sale cinematografiche il 15, 16 e 17, in concomitanza con il compleanno del cantautore; nel corso della lunga intervista con Mara Venier,...

a 'Domenica In': grande attesa per l'arrivo del cantautore. Tutti gli ospiti della puntata Kate indossava un monospalla azzurro Ma cosa ha fatto Kate La Principessa si è esibita al ...OSPITI DI DOMENICA IN La puntata si aprirà con l'attesissima presenza in studio diche interverrà per presentare il film - evento 'Tutti su! Buon compleanno', tratto dagli ...ROMA -sarà ospite a 'Domenica in' domani (14 maggio) alle ore 14 su Rai1. La puntata si aprirà con la presenza in studio del cantautore romano, che interverrà per presentare il film - ...

Claudio Baglioni ospite a Domenica IN – doremifasol.org Claudio Baglioni

L'istante da vivere, il pubblico, l'esperienza, Roma e le notti blu dei benzinai: la nostra video intervista a Claudio Baglioni, al cinema con il film concerto TUTTI SU! Buon compleanno Claudio. In ...La carriera e la vita di Adriano Panatta, il ‘David di Donatello’ a Marina Cicogna e il ritorno al cinema di Rocco Papaleo Domenica 14 maggio, dalle ore ...