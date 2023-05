Classifica Serie A 2022-2023 | tutti i risultati della 35^ giornata

Il Torino sbanca il Betegodi, sale ottavo in solitaria per ora in, e continua a sognare l'Europa. Guai grossi per l'Hellas Verona, raggiunto dallo Spezia in piena zona retrocessione. A decidere la partita è il gol al 25' del primo tempo di Vlasic: ......al Torino un momentaneo ottavo posto in, che profuma di Europa, e inguaia il Verona che resta terz'ultimo assieme allo Spezia a tre giornata dalla conclusione del campionato diA. ...... che può significare i preliminari di Conference League (se l'Inter vince la Coppa Italia e se i processi sportivi a carico della Juventus faranno crollare i bianconeri in). Un dominio ...

Serie A, la classifica: Torino momentaneamente ottavo in solitaria Toro News

Le parole di Andrea Sottil a pochi attimi dal calcio d'inizio di Fiorentina-Udinese, valida per la 35ª giornata di Serie A ...