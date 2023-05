Classifica Santander League – Giornata 34

Leggi su justcalcio

(Di domenica 14 maggio 2023) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Liga pervenuta in redazione: 13/05/2023 ore 22:50 CEST Vittoria per il Real che è secondo con 71 punti e costringe il Barça a vincere in Cornellà-El Prat per proclamarsi campione matematico La squadra di Xavi ha 82 punti prima di visitare l’Espanyol questa domenica alle 21:00; L’Atleti, terzo con 69, gioca a Elche (16:15) Lui Real Madridcon una squadra piena di sostituti e con gli occhi puntati sul ritorno delle semifinali di Champions, ha battuto il Getafe (1-0) con obiettivo di Asensio. Questo riporta i bianchi al secondo postocon 71 puntie forzare il FC Barcelona vincere la sua partita in questo giorno 34 per essere matematicamente campione di LaLiga2022-2023. Marco Asensio ha regalato la vittoria al Real ...