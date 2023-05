Classifica Giro d’Italia 2023 | nona tappa | Evenepoel torna maglia rosa | Thomas e Roglic lo tallonano Caruso 8°

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023) La seconda cronometro individuale ha stravolto lagenerale del. Lafrazione prevedeva 35 km completamente pianeggianti da Savignano sul Rubicone a Cesena, rivolti ai grandi specialisti delle prove contro il tempo in grado di tenere lunghi rapporti. Lo spettacolo non è mancato sull’asfalto bagnato in Emilia Romagna, dove i big si sono fronteggiati a viso aperto in un appuntamento fondamentale nella corsa verso la conquista del titolo. Remcoha vinto la sfida contro le lancette, ma il fuoriclasse belga non ha demolito la concorrenza come invece aveva fatto otto giorni fa lungo la Costa dei Trabocchi. Il capitano della Soudal-Quick Step ha guadagnato pochissimo nei confronti dei suoi avversari diretti per la conquista del Trofeo Senza Fine: un ...