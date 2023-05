(Di domenica 14 maggio 2023) Disordini e scontri mentre le forze israeliane fanno irruzione nella citta' di, in. Le forze di sicurezza israeliane sparano gas lacrimogeni per disperdere i palestinesi durante un ...

... in. Le forze di sicurezza israeliane sparano gas lacrimogeni per disperdere i palestinesi durante unnella citta' occupata di Nablus. 14 maggio 2023...nel campo profughi di Balata nei pressi di Nablus in: Saed Jihad Shaker Mashah (32 anni) e Adnan Wasim Yousef Al - Araj (19) sono stati colpiti da "proiettili alla testa durante il".Sul terreno si è avvertito un allentamento della tensione e Israele ha subito cessato iaerei . La tensione ha contagiato anche la, dove tre palestinesi, fra cui due ricercati per ...

Cisgiordania, raid israeliano a Nablus - Mondo Agenzia ANSA

Disordini e scontri mentre le forze israeliane fanno irruzione nella citta' di Nablus, in Cisgiordania. Le forze di sicurezza israeliane sparano ...(LaPresse) L'esercito israeliano ha fatto irruzione nel campo profughi di Balata, nella città settentrionale di Nablus, in Cisgiordania, ...