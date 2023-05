Cisgiordania | morti due palestinesi in un raid delle forze israeliane a Nablus

(Di domenica 14 maggio 2023) Almeno duesono stati uccisi durante un blitznel nel campo profughi di Balata a, in. Lo ha riferito il ministero della sanità, citato dall’agenzia Wafa, che ha identificato i due in Saed Jihad Shaker Mashah (32 anni) e Adnan Wasim Yousef Al-Araj (19) colpiti da “proiettili alla testa durante il”. Almeno altre tre persone sono rimaste ferite, tra cui una donna anziana. A seguito delsono scoppiati disordini e scontri, e lehanno fatto ricorso anche a gas lacrimogeni per disperdere iL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nella Striscia il bilancio deiè di oltre 30 . - E' stato annunciato il cessate il fuoco a ... La tensione ha contagiato anche la, dove tre palestinesi, fra cui due ricercati per ...... sotto il controllo del movimento islamista Hamas, precisa che tra ivi sono sei bambini e ... in. Lo comunicano il ministero della Salute e la Mezzaluna Rossa palestinese, come ...Leggi Anche Gaza, raid Israele: bilancio almeno 13e 20 feriti - Proclamato lo stato di allerta attorno alla Striscia La giornata era stata piena ...La tensione ha contagiato anche la,...

Come un crescendo negli spettacoli pirotecnici, decine di razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza, sabato sera, nella mezz'ora precedente le 22 ora locale (le 21 in Svizzera). Da quel momento ...Reportage dalla località palestinese data alle fiamme dall'ira dei coloni ebrei in febbraio. Circondata da quattro insediamenti e due checkpoint, ...