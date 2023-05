(Di domenica 14 maggio 2023) I CONSIGLI. Ilè uno degli alimenti piùsi per il cane e non ci sono occhioni teneri che tengano! Dobbiamo vigilare per evitare che i nostrine ingeriscano: per loro si tratta di un vero e proprio veleno.

Cioccolato: un pericolo per i cani - Rubriche Amici con la coda L'Eco di Bergamo

