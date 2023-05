Cina | ora vuole un esercito più tecnologico

(Di domenica 14 maggio 2023) All'inizio di maggio sono entrate in vigore le nuove norme per l'arruolamento dell'popolare di liberazione. Più spazio agli studenti esperti di tecnologia e intelligenza artificiale. Facilitato il richiamo in servizio dei veterani

La Cina è minacciosa con Taiwan ... fu “appannata” perché avvenne un giorno dopo quella a sorpresa del presidente Usa Joe Biden; e, ora, la telefonata di Xi ha un po’ rubato la scena alla conferenza ...Più tecnologia e più veterani in tempo di guerra. Dal primo maggio sono entrate in vigore le nuove regole per la coscrizione militare in Cina. Una riforma approvata il primo aprile scorso dal premier ...