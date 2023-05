Chi vota in Italia è unito contro chi sta peggio E ora temo strumentalizzazioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 maggio 2023) di Maurizio Contigiani Chiinsono i vecchi, i benestanti, i fideisti che vanno alle urne come un riflesso condizionato, come quando un cane agita la zampa se gli si gratta la pancia, quelli che pensano chere Pd sia comere Berlinguer e gli altri, quelli del “fronte opposto”, illusi che avere La Russa, Santanchè, Meloni, Lollobrigida sia come avere al governo Almirante, Birindelli, Pisanò o addirittura il Duce e Farinacci. Chisono coloro che trascorrono appassionanti serate davanti alla tv dei talk politici, inzuppati di chiacchiere sul nulla, prodotte da tristi, grotteschi, miseri personaggi politici che non contano nulla se non di fare da servi, spesso a 16mila euro al mese più bonus televisivo, a qualsiasi potere o lobby più o meno potente o legalizzato. Chi ...