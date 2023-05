“Chi ha vinto” Eurovision 2023 | colpo di scena sul finale Poi la terribile notizia proprio durante la premiazione

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 14 maggio 2023) Chi hal’Song Contest. Sabato 13 maggiosi è disputata la tanto attesadel contest trasmesso ine su Rai 1. Per l’Italia, uno dei paesi membri e fondatori della kermesse, c’era Marco Mengoni a rappresentare. Il giovane di Ronciglione ha fatto delle performance davvero meravigliose e toccanti e alla fine hail premio per la critica.l’evento di Liverlool infatti, sono stati consegnati i Marcel Bezençon Awards, i premi artistici in memoria dell’ex direttore generale di EBU. >> “Signori, ecco il vincitore”. Amici 22, non c’è segreto: perché è uscitoquel nome a poco dallaI premi di stampa e commentatori sono stati vinti da Looreen, la ...