Chi è Sonia Peng | l’ex moglie di Rocco Papaleo

Leggi su tpi

(Di domenica 14 maggio 2023) : anni, età, lavoro, figliodisi chiama. Non tutti sanno infatti che il noto attore è stato per molti anni sposato con una donna. La sua exha 57 anni e vive in Svizzera. Insieme hanno anche un figlio. I due si sono conosciuti sul set di un film e per loro è stato un colpo di fulmine. Dopo essersi fidanzati, si sono sposati e dalla loro unione è nato il figlio Nicola. Un amore che dopo qualche anno però è terminato ehanno deciso di separarsi, anche se sono rimasti in buoni rapporti. D’altronde hanno anche un figlio insieme. Inoltre per un certo periodo hanno continuato a vivere nello stesso palazzo a Roma. “Il fatto che il ...