Chi è Marina Cicogna | la produttrice cinematografica premiata ai David di Donatello 2023 e ospite a Domenica In

Leggi su tpi

(Di domenica 14 maggio 2023) : anni, età, carriera, marito, moglie, fidanzata, figli, attrice, compagna, vita privataè una nota attrice e, che è stataaidiper la sua straordinaria carriera. Per questo èoggi pomeriggio aIn. Una donna di gran classe, si è fatta spazio in un mondo come quello del cinema che all’epoca era di soli uomini. Non si è data per vinta ed è diventata la primain Italia. Classe 1934, suo nonno era il Conte Giuseppe Volpi di Misurata, il fondatore nel 1932 della Mostra del Cinema, mentre l’altro nonno, quello paterno, Cesare, vinse l’Oscar con il ...