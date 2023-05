Chi è Kemal Klçdarolu | lo sfidante di Erdogan che ha promesso una nuova primavera in Turchia

... Recep Tayyip Erdogan , incalzato dallo sfidante e leader dell'opposizione,Kilicdaroglu . '...polarizzato di fronte a un voto incerto Le file ai seggi aumentano e non manca il nervosismo di...Klçdarolu, 74 anni , è a capo del principale partito d'opposizione del Popolo Repubblicano (CHP) dal 2010 e a marzo è stato nominato candidato alla presidenza dall'alleanza di sei partiti d'...Leggi Anche Elezioni Turchia: eccosfida il potere di Erdogan (che stavolta può perdere) A ... Recep Tayyip Erdogan è tra i candidati alla presidenza; gli altri due sonoKilicdaroglu, che ...

Chi sono i candidati, cosa dicono i sondaggi, come si vota: ecco tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni più importanti degli ultimi anni in Turchia e non solo ...Rimasto a lungo nell’ombra di Erdogan, l’ex funzionario pubblico, appartenente a un gruppo curdo storicamente represso, ha perso una mezza dozzina di elezioni nazionali contro Erdogan mentre guidava ...