Chi è il prossimo avversario di Jannik Sinner a Roma | c’è un precedente che fa ancora male

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023), non senza faticare, si è qualificato per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2023 adopo aver sconfitto per 6-3, 6-7 (4), 6-2 il russo Alexander Shevchenko. Ora affronterà l’argentino Francisco Cerundolo, classe 1998, n.31 al mondo e testa di serie n.24 del torneo. IL CAMMINO DI CERUNDOLO ASin qui il tennista sudamericano ha sempre ceduto un set negli incontri disputati nella Capitale. Dopo aver usufruito di un ‘bye’ al primo turno, al secondo si è imposto per 4-6, 6-2, 6-3 sul cinese Yibing Wu, mentre ai sedicesimi ha nuovamente vinto in rimonta, superando il francese Gregoire Barrere per 6-7 (0), 6-2, 6-2. Va rimarcato come Cerundolo abbia beneficiato di un tabellone senz’altro favorevole grazie all’eliminazione del russo Karen Kachanov, testa di serie n.11 che aveva ceduto il ...