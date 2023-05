Chi è Erin Doom e qual è il suo vero nome

Leggi su cultweb

(Di domenica 14 maggio 2023), 30 anni, è la scrittrice che sotto pseudonimo ha firmato i libri bestseller Nel modo in cui cade la neve e Fabbricante di lacrime. Il suoè Matilde – ma non ha voluto svelare il suo cog– e presto sarà in libreria con Stigma, il nuovo libro. Matilde vive in Emilia Romagna, è laureata in giurisprudenza e spiega che aveva scelto l’anonimato perché è molto timida. Anche i suoi genitori hanno saputo solo in seguito che lei era. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) Matilde ha spiegato il significato del suod’arte: “è undi origine irlandese che richiama i concetti libertà, natura, ...