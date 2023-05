Chi è Christian Lindner | il nuovo falco tedesco dell’Austerity

Leggi su tpi

(Di domenica 14 maggio 2023) In, il termine “schuld” ha un doppio significato: vuol dire debito ma anche colpa. Questa semplice considerazione spiega senza lasciare adito a dubbi quale sia l’approccio della classe dirigente di quel Paese sul tema dell’austerità. Basti pensare, a tal proposito, che uno dei principali sostenitori della “Schuldenbremse” (il pareggio di bilancio) non era un arcigno esponente della Cdu ma il socialdemocratico Peer Steinbrück, sconfitto da Angela Merkel alle elezioni federali del settembre 2013. E basti ricordare l’operato del super-Wolfgang Schäuble nei giorni del referendum greco sugli aiuti targati Troika, quando l’Unione europea, sedicente culla della civiltà, decise di soffocare Atene pur di non cedere sul dogma del rigorismo. Negli ultimi anni, in particolare dopo l’approvazione del Recovery Fund, questa linea insensata e foriera ...