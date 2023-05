Chi è Anna Bonamigo | la moglie di Adriano Panatta ospite a Domenica In

(Di domenica 14 maggio 2023) nella puntata del 14 maggio? Nel 2020, all’età di 70 anni, il grande campione di tennis ha sposato, in seconde nozze,. Lo sportivo e l’avvocatessa, a cui era legato da diverso tempo, hanno detto “sì” a Venezia. Il rito civile si è svolto presso il municipio di Ca’ Farsetti, con una cerimonia privata a cui erano presenti solo la famiglia e gli amici più cari. Il rito è stato officiato da Carlo Nordio, magistrato (ora Ministro) e grande amico della coppia. Un amore, quello di, vissuto lontano dal clamore e dai riflettori. Chi li conosce li definisce come una coppia semplice che non ama i riflettori. Si sono conosciuti a Capri nel 2013 e da allora non si sono più lasciati.per amore dell’avvocatessa ha lasciato Roma, trasferendosi in Veneto, a Treviso. Di ...

Leggi Anche Diletta Leotta sfoggia il pancino a spasso a Milano con Loris KariusTatangelo passeggia per la capitale in jeans e tshirt, sneaker e aria sbarazzina . La cantante ... eccoè la ......con una foto in compagnia della propria madre einvece limitandosi a una breve ... Il capo del governo ha pubblicato sui propri canali social la foto al fianco diParatore , che nella sua ...... 'Non ti scordar di me' è andata a Jacopo Bombieri, 'Uno sguardo verso il futuro' a Celeste Arcangeli, 'Uno sguardo verso fratelli e sorelle' a Asia Marchi, 'Uno sguardo versocura' a...

Fast & Furious, chi è Anna la rapper italiana che è nella colonna ... ilGiornale.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...Chi è Rosaria Luconi, l'ex moglie di Adriano Panatta che oggi sarà ospite a Domenica In. Tutte le informazioni nel dettaglio ...