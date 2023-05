Chi è Alessia Cacciotti Navarro | la moglie di Pino Insegno

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 14 maggio 2023), nata nel 1979 a Cori, è la secondadi, ed è un’attrice teatrale e doppiatrice, laureata in antropologia, con la passione per la recitazione sin da quando era piccola. La coppia si è sposata nel 2012 e ha avuto due figli, Alessandro nato nel 2014 e Valerio nel 2019.è amante dei viaggi e tifosa della Roma. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@è nata il 21 giugno del 1979 a Cori, in provincia di Latina, e ha vent’anni in meno diche è nato nel 1959. La donna ha studiato all’Università degli studi di Roma ...