Chi affronterà Cecchinato al prossimo turno? Il tabellone del siciliano a Roma

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023) Marcoprosegue nel proprio percorso a. Il, negli Internazionali d’Italia 2023, ha messo in mostra il proprio miglior tennis quest’oggi, al cospetto dello spagnolo Roberto Bautista Agut: un 6-2 6-2 netto quello del palermitano, fatto di 30 vincenti e di una gestione dello scambio, degno del“versione 2018”, ricordando il magico successo nei quarti di finale del Roland Garros contro Novak Djokovic e la semifinale persa contro un grande Dominic Thiem. Tornando all’attualità, il giocatore nostranonel terzoin vincente della sfida tra Taylor Fritz e il tedesco Yannick Hanfamann. Sulla carta, maggiormente temibile l’americano, per quanto fatto vedere negli ultimi mesi, seppur non super convincente sulla terra, ma ogni partita fa una ...